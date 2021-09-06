كشف سر فيديو السلاحف "الراكضة بسرعة غريبة"..(فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار مقطع فيديو لسلاحف تركض بسرعة غريبة، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على عشرات ملايين المشاهدات. ويظهر مقطع الفيديو 6 سلاحف تركض بسرعة غير معتادة، الامر الذي أثار دهشة عالمية.

وسرعان ماتبين أن المقطع "عمل فني" (ثلاثي الأبعاد)، صممه فيرنون جيمس مانلاباز، المتخصص في الواقع المعزز، ونشره مؤخرا على صفحته الشخصية في "إنستغرام" التي يعرض فيها أعماله الفنية.

ويشتهر هذا الفنان المقيم في لوس أنجلوس برسومه المتحركة الخيالية والموثوقة، إذ أن مقاطع الفيديو التي يصممها انتشرت مرارا وتكرارا.

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