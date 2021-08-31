رحيل ثالث مذيع مناهض للقاحات في شهر واحد بأميركا.. بسبب كورونا

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

توفي ثالث مذيع برامج حوارية إذاعية أميركي محافظ مناهض للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون شهر واحد، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أمس الاثنين.

ورحل مارك بيرنييه السبت الماضي عن عمر ناهز 65 عاماً إثر إصابته بكوفيد-19 بعد صراع مع المرض استمر ثلاثة أسابيع، حسبما أعلنت محطته الإذاعية.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز، عن محطة «نيوز دايوتنا بيتش» القول: «بحزن شديد تعلن المحطة وفاة مارك بيرنييه، الذي أفاد المستمعين بالمعلومات وكان مصدر ترفيه بالنسبة لهم عبر المحطة لأكثر من 30 عاماً». وأضافت المحطة: «نطلب منكم منح الخصوصية لعائلة مارك خلال هذه الفترة من الحزن».

وكان بيرنييه قد أصيب قبل ثلاثة أسابيع بعد تقديم برامج حوارية إذاعية في شاطئ دايتونا لمدة 30 عاماً، وبعد أن أطلق على نفسه اسم (مستر أنتي فاكس) أو «السيد المناهض للتطعيمات». كما قال إن الحكومة الأميركية «تتصرف مثل النازيين» لإصرارها على أن يحصل الناس جميعاً على التطعيم.

يشار إلى أن وفاة بيرنييه هي الثالثة هذا الشهر بين مقدمي البرامج الحوارية المحافظين المجاهرين بعداوتهم للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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