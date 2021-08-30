معرض المجوهرات والساعات: ركن خاص للمصمّمين الإماراتيين وعلاماتهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تعود النسخة الـ28 من معرض المجوهرات والساعات لتقام في أبوظبي في الفترة بين 26 وحتى 30 أكتوبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات (أدنيك).

ويشارك في المعرض، الذي يقام تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، 140 علامة تجارية فريدة من مختلف أنحاء العالم تعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المميزة، ويذكر أن معرض المجوهرات والساعات يشتهر بعرض قطع مذهلة وفريدة لا توجد عادة في المتاجر، ما يضفي مزيداً من التميز إلى الفعالية المنتظرة.

ويتاح التسجيل مجاناً للزوار الذين يحضرون الفعالية، ليكتشفوا تشكيلة من المجموعات الحصرية التي تتنوع من القطع العملية إلى القطع الفاخرة والنادرة. ويقدم معرض المجوهرات والساعات في نسخته المقبلة لعشاق الفخامة تشكيلة مبهرة من التصاميم التي يمكنهم الاختيار من بينها.

وقال فراس أبولطيف، مدير المعرض، إنه «بعد توقف المعرض لعام كامل، يسرنا أن نشهد عودة معرض المجوهرات والساعات إلى أبوظبي، حيث حرصنا على اختيار أكثر العلامات التجارية تنوعاً من مختلف أرجاء العالم للارتقاء بتجربة زوارنا في التسوق»، وأضاف: «يشهد هذا العام عودة العلامات التجارية المفضلة للمشترين بالإضافة إلى ظهور العديد من الأسماء الجديدة التي انتقيناها بعناية للمشاركة، فهدفنا هو تقديم مجموعة منوعة من التصاميم التي تناسب أذواق جمهورنا الراقي».

كما يلبي المعرض رغبات المشترين الباحثين عن ابتكارات المصممين الإماراتيين الصاعدين، حيث يقدم معرضاً خاصاً بإبداعات المصممين الإماراتيين وعلاماتهم التجارية في صالة التصاميم الإماراتية بالفعالية.

ولتشجيع مصممي المجوهرات الصاعدين، وتشجيع المواهب والفنون المحلية، يقدم معرض المجوهرات والساعات جوائز الإبداع التي تقام بإشراف المصممة عزة القبيسي. ويدعى المشاركون لتقديم تصاميمهم قبل المعرض، ليتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات معرض المجوهرات والساعات.

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