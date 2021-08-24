لياقة على الثلج في دبي.. بدرجة حرارة تحت الصفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق «سكي دبي» مجموعة من أنشطة اللياقة البدنية الصيفية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتضم الأنشطة فعاليات عدة على مدى الأسابيع المقبلة، والتي تتيح لمحبي الرياضة التغلب على حرارة الصيف والحفاظ على لياقتهم، وفي الوقت نفسه الاستمتاع بالثلج الحقيقي.

وتتميز الأنشطة الجديدة بملائمتها للجميع، وتشمل مجموعة من التمارين الصباحية للنساء وكرة الطائرة على الثلج والدورة الثانية من سباق دبي للجري الثلجي.

ويستضيف منتجع التزلج الداخلي بشكلٍ دوري مجموعة من الفعاليات والأنشطة المسلية والمبتكرة، التي تتماشى مع أهدافه وتطلعاته لجعل الإمارات وجهة دولية للرياضات الشتوية، وتعزيز رفاهية وسلامة المجتمع من خلال الترويج لنمط حياة صحي ونشيط.

ووجه «سكي دبي» دعوة إلى النساء لتجهيز معدات التمرين الخاصة بهن، والمشاركة في تمارين اللياقة البدنية الصباحية، في أجواء بعيدة عن حرارة الصيف.

وتضم الأنشطة تمارين (HIIT) على الثلج، والتي صممت باستخدام تقنية تدريب يخضع من خلالها المشاركين لفترات مكثفة من التمارين، تليها فترات نقاهة قصيرة. ويحافظ هذا النوع من التمارين على معدل ضربات القلب، ويساعد على حرق المزيد من الدهون في وقت أقل.

وبعد نجاح الدورة الأولى من سباق دبي للجري الثلجي الأول من نوعه العام الماضي، يعود في 10 سبتمبر السباق بنسخته الثانية نظراً للإقبال الكبير الذي شهده، في درجة حرارة أربعة تحت الصفر. والفعالية متاحة للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و62 سنة.

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