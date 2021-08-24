غرافيك.. «فاست».. أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

افتتح أخيراً التلسكوب الراديوي الصيني (FAST) ذو الفتحة الواسعة البالغة 500 متر، رسمياً للعالم، والمعروف أيضاً باسم «Tianyan» الصيني أو «Sky Eye».

ويتطلع العديد من علماء الفلك العالميين إلى افتتاح «فاست» بعد انهيار التلسكوب الأكبر البالغ طوله 305 أمتار في مرصد «Arecibo» في بورتوريكو في ديسمبر 2020.

وحتى الآن عثر «فاست» على أكثر من 300 نجم نابض، كما حقق اكتشافات مهمة في مجالات مثل رشقات الراديو السريعة، وهي نوع من الموجات الراديوية القوية.

يقع «فاست» في مقاطعة بينغتانغ بمقاطعة غويتشو جنوب غرب الصين، وهو أكبر تلسكوب لاسلكي ذي فتحة واحدة في العالم.

ووفقاً لـ CAS فإن «فاست» متاح للعالم بما يتماشى مع مبدأ الأجواء المفتوحة. كما سيوفر «Sky Eye» للعالم مرافق بحثية بطريقة أكثر انفتاحاً، ويسعى جاهداً لتعزيز تطوير علوم العالم والتكنولوجيا وتقدم الحضارة الإنسانية.

للإطلاع على مواصفات ومهام التلسكوب «فاست»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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