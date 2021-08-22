الفنان سعد الصغير يتبنى طفلين مشردين تخلى عنهما والداهما .. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أطلق المطرب الشعبي سعد الصغير، عبر صفحته الرسمية بموقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" بثا مباشرا، لطريقة قضائه يومه في محافظة الإسكندرية، ليمنحه القدر فرصة لإنقاذ أرواح بريئة من بطش التشرد وظلام الشوارع.

والتقى "الصغير"، عن طريق الصدفة خلال سيره بشوارع الإسكندرية، خلال البث المباشر الذي استغرق ساعة ونصف، بطفلين على كورنيش وتحديدا بمنطقة "ميامي"، واتضح خلال حواره معهما أنهما ينامان في الشارع بعدما تخلت عنهما أمهما من أجل زوجها.

ورفض المطرب الشعبي، إظهار وجهي الطفلين خلال البث المباشر، خوفا على حالتهما النفسية وعدم المتاجرة بهما على الهواء مباشرة، مؤكدا أنه سيحاول مساعدتهما وسيعتبرهما مثل أولاده محمود ومحمد.

وطلب «الصغير» من أحد مرافقيه، أن يصطحب الطفلين لأحد الملابس التجارية، لشراء ملابس جديدة لهما.

وخلال البث المباشر، تعرف "الصغير" أكثر على حالة الطفلين الاجتماعية وعمر كلا منهما وسبب نومهما بالشارع، وحاول تلبية أمنيتهما قبل أن يودع جمهوره قائلا «سلام احنا كلنا هننزل المية».

واتضح أن الطفلين هما "يحيى، ومحمد" شقيقان اضطرا للنوم في الشوارع بعدما طردتهما والدتهما نزولا عند رغبة زوجها، كما رفض والدهما استقبالهما بعدما تزوج هو الآخر.



ووفق "اليوم السابع" المصرية وجه سعد الصغير كلمة لوالدتهما قائلا «خلاص دول بقوا زي محمد سعد الصغير ابني وبقوا عيالي ومتقلقيش عليهم تاني.. بس يا أم يحيى ولادك نايمين في الشارع اسألي عليهم»

فيما وجه الطفل محمد رسالة لوالدته، قائلا، «متبعنيش لواحد» واعترض يحيى على فكرة معاتبة والدته أو الرجوع لها، قائلا «مش عايزين نرجع لها عشان جوزها رخم وعايز يشغلنا في الفلوس المزورة».

وروى يحيى، قسوة معاملة والده لهم، قائلا «أبويا لما روحنا نعيش معاه رغم انه متجوز خرجنا من المدارس ونزلنا نشتغل وكان بياخد نص الفلوس ويضربنا ومرات أبويا دي ست عايزة الحرق بجد عشان هي السبب.. أنا عندي أخت من أبويا طفلة بتتكلم إنجليزي وأنا خرجوني من المدارس في 6 ابتدائي بالعافية»

وطرح نجم الغناء الشعبى سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تحمل اسم "عسل أبيض" من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو فاروق.

وأعرب مؤخرا المطرب الشعبى سعد الصغير عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "يابت يلا"، التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وقال سعد إنه تم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة، من المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهو الآن فى مرحلة اختيارها، وستكون مفاجأة للجميع.

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