السعودية: توقيف المسيئين لأم المؤمنين عائشة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو، وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والمساس بجانب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وكشف المصدر عن أن «نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف»، وتصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

وأضاف أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية، وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

فيما أعلنت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، عن أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على صاحب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة، والمساس بجانب المصطفى، مشيرة إلى أن صاحب الفيديو سعودي في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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