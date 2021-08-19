على طريقة حمو بيكا.. حسن شاكوش يحيي حفلا للنساء فقط

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

على غرار مواطنه حمو بيكا أعلن مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي غدا سيكون للسيدات فقط، حسب قواعد الشاطئ الذي يقام فيه الحفل.

وقد أعلنت إدارة أحد الشواطئ الشهيرة التي تقيم حفلات للنساء فقط عن إقامة حفل للفنان حسن شاكوش، ومن شروطه أن يكون للنساء فقط، وهو نفس الشاطئ الذي أحيا فيه حمو بيكا حفله في وقت سابق.

ومن المقرر أن تكون أسعار تذاكر حفلة حسن شاكوش يوم غد 450 جنيهًا للفرد الواحد.

وللحفل شرط مهم وهو عدم دخول الذكور أكثر من خمس سنوات، وبالنسبة للفتيات يتم حجز تذكرة كاملة مع بداية السابعة من عمرهن، حيث يرفع الشاطئ شعار للسيدات فقط.

ولأن شاكوش حاليا عضو بنقابة المهن الموسيقية فلن يقابل نفس العقبات التي واجهها بيكا مع النقابة حيث حررت محضرا ضده لمنعه من إقامة الحفل بالقانون ومع ذلك تسربت فيديوهات تؤكد انه أقام الحفل سرا بصحبة الراقصة لورديانا رغما عن النقابة وقال مسئول بالنقابة أن بيكا يخرج لسانه ليتحدى النقابة وستكون العقوبات رادعة.

وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية عن تداول فيديو مؤخرا لحسن شاكوش، وحمو بيكا، وهما يسبان النقابة بالألفاظ النابية.

ولكن مصادر مقربة من بيكا وشاكوش أكدت أن الفيديو يعود تاريخه لعامين، وقت أزمة المطربين مع النقابة، وعدم إعطائهما تصاريح مزاولة المهنة مما جعلهما يغضبان من هذه القرارات، لكن الوضع تغير حاليا وأصبح حسن شاكوش عضوًا بالنقابة.

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