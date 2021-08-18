19 عدسة على منصّة التميّز في جائزة «حمدان للتصوير»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 19 عملاً سيكرّم أصحابها بمنحهم «ميداليات التميّز»، التي تقدّمها الجائزة عن الدورة العاشرة «الإنسانية»، تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة، إضافة إلى إهدائهم الكتاب السنوي للدورة نفسها، الذي يحوي الصور الفائزة والمرشّحة، إضافة إلى الصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميّز المذكورة.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «إن هذه الميداليات بمثابة شهادة تقدير لهؤلاء المصورين، الذين قدّموا أعمالاً راقية استحقت الوصول إلى المراحل النهائية من التحكيم، لذا قرر مجلس أمناء الجائزة منحهم هذه الإشادة المستحقة بأعمالهم نوعاً من التشجيع والاعتراف بالتنافسية العالية لأعمالهم المشاركة، ونحن سعداء بحصول ثلاثة مصورين عرب على هذا التكريم، دلالةً على التطور المستمر لجدية المصور العربي في التعامل مع فن التصوير وتقنياته».

وأضاف بن ثالث: «رغبةً من مجلس أمناء الجائزة بمنح فرصة أوسع لتتويج المزيد من الصور المميزة، تمّ الاعتماد على مُخرجات عملية التحكيم، التي قادها نخبة من أبرز خبراء التصوير في العالم في انتقاء مجموعة من الصور الحاصلة على تقييمات عالية لتتم الإشادة بها وتكريم أصحابها، وشخصياً أعتبر هذا التكريم بمثابة (فوز مع وقف التنفيذ)، وهو من أعلى أنواع التحفيز للمصورين».

واختيرت ثلاثة أعمال عن محور «الإنسانية»، وستة ملفات عن محور «ملف مصور»، إضافة إلى 10 أعمال من المحور «العام»، منها ستة أعمال ملوّنة، وأربعة أعمال بالأبيض والأسود.

مواقف ومشاهد

بمناسبة إسدال الستار على الدورة العاشرة للجائزة «الإنسانية»، قال المصور الروماني كاتالين مارين، أحد محكّمي الدورة العاشرة: «لطالما استخدم التصوير الفوتوغرافي لإظهار تلك الأماكن التي يتعذر الوصول إليها، فليس من السهل الوصول إلى كل المواقع الصعبة، التي تثبت للعالم أنه على الرغم من أنك في بعض الأحيان معزول في حياتك وتعيش في فقاعة بسيطة، فهناك وجهات نظر أخرى وطرق أخرى للعيش، وهناك أيضاً طرق أخرى لكيفية كسب العيش في هذا العالم».

أما المصورة والـمُحكِّمة السعودية هناء تركستاني، فقالت: «كل صورة تحتضن مواقف ومشاهد ولحظات تمر علينا في الماضي والحاضر وحتى المستقبل، كي تكون مصوراً فاعلاً ومميزاً وصاحب محتوى، أنت بحاجة إلى إيجاد ذلك الرابط السحري لخلق فكرة وربطها بأشياء ملموسة ومحسوسة، مثل الظل والضوء والزمان والمكان. باختصار، صورتك الفوتوغرافية هي انعكاس لرؤيتك».

علي بن ثالث:

• «هذا التكريم بمثابة (فوز مع وقف التنفيذ)، وهو من أعلى أنواع التحفيز للمصورين».

كاتالين مارين:

• «التصوير الفوتوغرافي يُظهِر للعالم تلك الأماكن التي يتعذر الوصول إليها».

هناء تركستاني:

• «الصورة انعكاس لرؤية صاحبها، وأنصح المصورين بخلق فكرة وربطها بأشياء ملموسة».

قطعة فنيّة

الميداليات المقدّمة للمتميزين في الدورة العاشرة «الإنسانية»، عبارة عن قطعة فنيّة مصقولة مطلية بالنيكل قطرها 15 سم، ونُقش عليها اسم الجائزة باللغتين.

والميدالية من تصميم الفنان الإماراتي عضو مجلس أمناء الجائزة، مطر بن لاحج، وصناعة «توماس فاتوريني» الشهيرة في المملكة المتحدة.

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