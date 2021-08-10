«ألعاب كلايم» يدعو عشاق ومحبي التسلق لتحدي أنفسهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعا «كلايم أبوظبي»، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في الإمارات، عشاق ومحبي التسلق للمشاركة في «دورة ألعاب كلايم» التي يستضيفها خلال الفترة من 10 حتى 24 أغسطس، لفرصة الفوز بجوائز مميزة.

ويمكن لجميع الضيوف من المبتدئين أو المحترفين المشاركة في دورة الألعاب التي ستشهد منافسات تسلق لمختلف الفئات والمستويات، حيث يمكن المشاركة في «فئة المبتدئين» المصممة خصيصاً للمتسلقين الذين لا يتمتعون بخبرةٍ طويلةٍ في التسلّق، أو الذين يرغبون بفي التجربة للمرة الأولى. وتهدف هذه الفئة إلى تشجيع المشاركين على تحدي أنفسهم والتنافس للوصول إلى قمة جدار تسلّق المبتدئين خلال أقصر مدةٍ زمنيةٍ ممكنة، باستخدام أجهزة «البيلاي».

ويضم «كلايم أبوظبي» أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وأطول جدار للتسلق الداخلي في المنطقة، ويعتبر المرفق الترفيهي والرياضي الأمثل للعائلة الذي يمنح الأطفال من جميع الأعمار والمستويات الفرصة لممارسة أفضل تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي في أجواء ترفيهية ممتعة، وفي بيئة آمنة تقدم تجارب عالمية متفردة تثري أوقات الأطفال وتساعدهم على التعلم بإشراف مدربين متخصصين وباستخدام أفضل معدلات السلامة.

ولضمان توفير أعلى مستويات الصحة والسلامة للضيوف، حرص «كلايم أبوظبي» على العمل مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، وضرورة ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد مسافات التباعد الآمنة إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للتجارب الترفيهية والمنافذ المختلفة.

• أطول جدار للتسلق وأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم.

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