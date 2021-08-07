«سي إن إن» تصرف 3 موظفين جاؤوا إلى العمل دون لقاح

المصدر: واشنطن ■ أ ف ب

أبلغت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، الخميس، العاملين فيها أن ثلاثة موظفين صُرفوا من العمل، لخرقهم السياسة الصحية للقناة، بعدما حضروا إلى مكاتبهم من دون أن يكونوا مطعمين ضد «كوفيد-19»، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وفي مذكرة داخلية بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، سُربت إلى وسائل إعلامية محلية، أوضح رئيس «سي إن إن»، جيف زاكر، أن القناة علمت بمجيء ثلاثة من موظفيها إلى مكتب عملهم، الأسبوع الماضي، وهم غير ملقحين. وقال إن الثلاثة «صُرفوا» من العمل. وأوضح في مقتطفات من المذكرة التي نشرها مراسل «سي إن إن»، أوليفر دارسي، على «تويتر»: «اسمحوا لي أن أكون واضحاً: لدينا سياسة تقوم على عدم التسامح إطلاقاً في هذا الصدد». ولم تحدد المذكرة أسماء الموظفين المفصولين، أو الوظائف التي يشغلونها.

وكانت القناة اعتمدت نظاماً قائماً على الثقة، يتطلب تلقيح الموظفين، من دون الحاجة إلى تقديمهم دليلاً على ذلك، لكن هذا الأمر قد يتغير في المستقبل، وفق زاكر. كما أعلن زاكر أن عودة موظفيه إلى مكاتب العمل، المقررة في السابع من سبتمبر، سترجأ إلى موعد لاحق في أكتوبر.

وفي الوقت الراهن، يعمل نحو ثلث أفراد طواقم التحرير للقناة في الولايات المتحدة حضورياً على أساس طوعي، وفق زاكر.

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