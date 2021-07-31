مقاول ألماني ينتقم من صاحب مبنى سكني بطريقة لاتخطر على بال (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بعد مماطلات في سداد مستحقات مالية، انتقم مقاول ألماني بطريقة لاتخطر على بال، حيث قام بهدم المبنى مصدر الخلاف، والذي شيده المقاول باستخدام حفارة.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الحادث وقع في مدينة بلومبيرج جنوبي ألمانيا. وكشف فيديو بثته الصحيفة المقاول وهو يقود الحفار، ويضرب ويحطم شرفات وبلكونات مبنى مكون من ثلاثة طوابق، كما قام بتحطيم الكثير من الواجهات الزجاجية، دون وقوع ضحايا.

وحسب الصحيفة، لم يتوقف المقاول عن تدمير المبنى إلا بعد تعطُّل الحفار عن العمل؛ فغادر الرجل المكان في سيارته، وتوجَّه إلى الشرطة لتسليم نفسه.

وبحسب موقع "سبق" الذي نقل الخبر عن الصحيفة فأن صاحب المبنى مدين للمقاول بـ 4.2 مليون جنيه إسترليني، هي بقية مستحقات تشييد المبنى، وقد ظل صاحب المبنى يماطل في السداد؛ ما دفع المقاول للانتقام.

وقدرت الشرطة قيمة ما دمره المقاول بـ400 ألف جنيه إسترليني. ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة.

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