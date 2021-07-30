مصطفى قمر في ورطة بسبب برنامج «خمس نجوم»..«صرف شيكات ليست من حقه»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وجهت شركة «ميديا لايف للإنتاج الفني» إنذارا عرض على يد محضر بمبلغ 240 ألف جنيه لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة التي أقامها الفنان مصطفي قمر ضد الشركة والتي لم يتم إعلان الشركة بها وصدر بها حكم غيابي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي وزعته على وسائل الاعلام، أن الفنان توجه لصرف شيكات نقدية أصدرتها الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرف هذه الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير العشر حلقات كاملة من برنامج «خمس نجوم»، وهي مبالغ تزيد على حقه المالي وأصدر بيانا ادعي فيه كذباً الأمور غير صحيحة.

وعرضت الشركة بالمستندات أن ما يروج له الفنان مصطفي قمر بأن الحكم الذي حصل عليه هو تعويض أدبي لمكانته الفنية غير صحيح، وأن الأمر هو أنه صرف شيكات نقدية ليست من حقه حسب الإقرار الذي وقعه قمر.. إضافة إلى عدم وجود أي بنود في تعاقدات الشركة مع الفنان تنص على ضرورة تصدره للحملة الدعائية للبرنامج.

وكشفت الشركة بالمستندات تفاصيل التعاقدات والالتزامات المادية بين الشركة والفنان مصطفي قمر، الذي سبق له التعاقد مع الشركة لتقديم برنامج تليفزيوني من إنتاج الشركة «خمس نجوم» لعدد عشر حلقات، وتم النص في العقد على أن يتحصل على «مليون ومائتى ألف جنيه مصري» نظير أجره عن تصوير الحلقات كاملة، إلا أنه لم يقم سوى بتصوير تسع حلقات فقط.

وأضافت الشركة أن قمر تسلم مبالغ نقدية من الشركة بلغت قيمتها 1.352.258 جنيه (فقط مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وثمانية وخمسون جنيهاً) وذلك لأن الفنان طالب الشركة بشكل ودي بأن يحصل على أجره كاملا قبيل الانتهاء من تصويره العشر حلقات من برنامج «خمس نجوم» وذلك لاحتياجه للمال بسبب تجهيزات زفاف نجله، واكتفت بوعد الفنان للشركة باستكمال المتبقي من حلقات البرنامج وهو ما لم يحدث.

واختتمت الشركة أن رئيس مجلس إدارة شركة ميديا لايف للإنتاج الفني وشركة ميديا لايف إنترناشونال، كلف أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الفنان مصطفي قمر، لما قام به من حصوله على أموال من الشركة تزيد عما هو مستحق له والمخالفة للتعاقدات التي وقع عليها الفنان بخط يده.

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