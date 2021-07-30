مروض الثعابين «تايسون الخارق» في غيبوبة بعد لدغة «كوبرا»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

دخل رجل استعراضات مع الثعابين يدعى محمد عطية شوشان،( 36 سنة)، والمشهور باسم «تايسون الخارق»، في غيبوبة، بعد أن تعرض للدغة ثعبان من نوع «كوبرا»، أثناء تقديم أحد العروض الاستعراضية

وقال محمد المصري، صديق «تايسون الخارق»، إن «تايسون معروف عنه أنه مروض للثعابين والتماسيح، ولا أدري ماذا حدث وقت لدغة، إلا أنني علمت بما حدث، فتوجهت إلى المستشفى مباشرةً، ويبذل الأطباء جهودهم لعلاجه».

وأشار لصحيفة الوطن إلي أن «تايسون» منذ صغره وهو بقدم العروض مع الثعابين، وهي مهنته منذ نحو 25 عاماً، والكبير والصغير في المهنة يحبه، وظهر في الكثير من البرامج التلفزيونية مع كبار المذيعين في الوطن العربي، وقدم عروضه على شاشات التلفزيون.

وأكد أن «تايسون» تعرفه كل مسارح مصر، التي تقدم عروضاً أكروباتية، وطالب جمهوره بأن يدعوا الله له بالشفاء العاجل، ولا يتسبب سم «الكوبرا» في إيذائه.



يذكر أنه في عام 2019 توفي مروض الثعابين «محمد رجب الشهاوي»، وشهرته «شمشون»، عن عمر 30 سنه، بعد أن لدغه ثعبان «كوبرا»، وكان مشهوراً بأنه يلعب مع الثعابين، ويقف علي المسامير، وظل يعمل في هذه المهنة حوالي 3 سنوات، حتى توفي متأثراً بلدغة أحد الثعابين من نوع «كوبرا» قبل نحو عامين.

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