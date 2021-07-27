عمرو أديب يعلن عن توقف برنامجه

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أن حلقة التي تم بثها أمس، ستكون الأخيرة من برنامجه «الحكاية» المذاع على فضائية MBC مصر، وذلك بعد 11 شهرا من العمل المتواصل، مشيرا إلى أن الإنقطاع سيكون لمدة شهر واحد فقط على أن يعود بموسم جديد بداية من شهر سبتمبر.

وجه أديب الشكر لكل العاملين معه فى برنامج «الحكاية» طوال الـ11 شهر الماضية، كذلك قام بشكر الجمهور ومتابعين البرنامج.

أضاف أديب أن الجميع يحتاج لإجازة صيفية طوال شهر أغسطس من أجل الراحة والاستمتاع بأوقاتهم وقضاء بعض الوقت مع عائلتهم، كذلك من أجل التفكير في أفكار جديدة للبرنامج.

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