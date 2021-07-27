عاصفة رملية عملاقة تبتلع مدينة صينية (فيديو)

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

تداولت مواقع التواصل العالمي فيدوهات مخيفة لعاصفة رملية كثيفة مصحوبة بسحب الغبار وهي تبتلع وتغطي مدينة دونهوانغ على طريق الحرير في شمال غربي الصين.

وأظهرت لقطات الفيديو العاصفة الرملية وهي تبتلع مدينة دونهوانغ، وهي موطن لكهوف "موغاو"، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتي تقع في صحراء جوبي وتشتهر بمناخها القاسي وظروفها المعيشية.

وأظهرت اللقطات، التي نشرت على موقع تويتر، مبان شاهقة وهي تختفي تحت سحابة الغبار الهائلة، حيث انخفضت الرؤية إلى أقل من 7 أمتار.

ضربت العاصفة الرملية، التي بلغ ارتفاعها 100 متر على الأقل، حوالي الساعة 3 مساء، مدينة دونهوانغ، في 25 يوليو 2021.

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