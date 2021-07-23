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    الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة أثارجدلا واسعا في مصر

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    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
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    كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، ملابسات مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، وتظهر فيه فتاة بالعقد الثالث من عمرها مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها بسرير داخل منزل ومصابة ببعض الكدمات.

    وبعد الانتشار الواسع للفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد من تحديد هوية الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة جامعية، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة في مصر .

    و بحسب بيان لوزارة الداخلية، نشره وقع " مصراوي" كشف التحريات أن والدها قيدها بالمنزل لوجود خلافات أسرية، سببها قصة حب تجمعها بشاب غير مرضي عنه من اللاسرة، وسابقا  كان قد تقدم  لخطبتها، ورفضت الأسرة ذلك، وقيدتها في محاولة لمنعها من التواصل مع الشخص المذكور.

    عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

    وأيدت الفتاة ما جاء في التحريات، رافضة اتهام والدها بالتعدي عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبي عليها.

     

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