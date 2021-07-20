«صيف دبي».. مفاجآت وجوائز ومغامرات في عيد الأضحى

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعد عطلة عيد الأضحى الوقت المثالي للاحتفاء باللحظات الخاصة مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها «مفاجآت صيف دبي»، ومع بدء عطلة عيد الأضحى يمكن لسكان دبي وزوارها تحقيق أقصى استفادة من جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي الذي جرى تصميمه مع وضع متطلبات العائلات ومحبي الترفيه في عين الاعتبار.

ويمكن لزوار مراكز التسوق والمطاعم والوجهات والمعالم السياحية في المدينة استكشاف مجموعة من العروض والأنشطة وغيرها الكثير طوال عطلة عيد الأضحى المبارك. وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في احتفالات عيد الأضحى لهذا العام، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع تدابير الصحة والسلامة المهمة التي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وهنا تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من الفعاليات المناسبة للعائلات خلال عيد الأضحى في دبي:

وليمة عيد الأضحى

يدعو عرض وليمة عيد الأضحى محبي الطعام لاستكشاف عدد من أفضل المطاعم في المدينة. ويستمر العرض من 20 حتى 24 يوليو، حيث يضم أكثر من 30 فعالية وقائمة طعام ودروس لتعليم الطهي. كما يقدم عرض «تذوق واربح» إقامة فندقية طوال عطلة عيد الأضحى. وسيحظى محبو الطعام بفرصة الدخول في سحب للفوز بإقامة فندقية في أحد فنادق دبي الشهيرة.

ويعد عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، والذي ينتهي يوم 4 سبتمبر أحد العروض التي يمكن لمحبي الطعام الاستمتاع بها.

ليالي أفينتورا

يرحب منتزه أفينتورا، وجهة المغامرات الخارجية المثالية في حديقة مشرف، بالأطفال والكبار للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة مثل مسارات الانزلاق الطبيعية، وتسلق الأشجار والحبال والانزلاق كجزء من مجموعة فعاليات تم إعدادها خصيصاً خلال مفاجآت صيف دبي. ويتوافر عرض ليالي أفينتورا الصيفية يومياً من الساعة 5 مساءً حتى 12 منتصف الليل، حيث يمنح الزائرين إمكانية الوصول إلى 24 مساراً للانزلاق، و6 حلبات، و80 حاجزاً وألعاباً بطول يزيد على 1640 متراً. ويوفر المخيم الصيفي في المنتزه ملاذاً مثالياً للشباب والأطفال، حيث يقدم مجموعة من ورش العمل التعليمية، بالإضافة إلى جلسات الحرف والمهارات، ويستمر المخيم الصيفي حتى يوم 26 أغسطس من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، و420 درهماً لليومين.

وينظم دبي فستيفال سيتي مول خلال دورة العام الجاري من مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، فعالية تتخذ طابع شاطئ البحر، وتشمل العديد من الأنشطة والألعاب، علاوة على ملعب وحفرة رملية ليستمتع بها الأطفال. وتعد هذه الفعالية وجهة رائعة يمكن للأطفال الاستمتاع بها فيما يقوم الآباء والأمهات باستكشاف الصفقات والعروض الترويجية داخل مركز التسوق.

عروض راقصة

ويستقبل «لا بيرل»، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الضيوف بمجموعة من العروض خلال عيد الأضحى، حيث يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً الدخول مجاناً إلى العرض الذي يُقام في الحبتور سيتي عند مرافقة شخص بالغ، وذلك طوال فترة عطلة عيد الأضحى وحتى نهاية مفاجآت صيف دبي في 4 سبتمبر.

كما دعت «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في دبي، السكان والزوار للاستمتاع بالألعاب والعروض الراقصة المباشرة خلال عطلة عيد الأضحى وطوال موسم الصيف. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض متنوعة تشمل رقصة شاطئ الصيف ورقصة رجل الكهف مع الديناصورات وقارعي الطبول الإفريقية، وذلك حتى 28 أغسطس. وتُقام مجموعة من عروض الترفيه المتجولة لنشر السعادة في مختلف أنحاء المكان، والتي تشمل عروض المهرجين والراقصين الكرنفاليين وعروض المشي على الركائز وركوب الدراجات ذات العجلة الواحدة وعروض خفة اليد وعروض التمثيل الصامت، بالإضافة إلى عرض كاراكتر بارك باريد الذي يُقام نهاية كل أسبوع.

دي جي مباشر

ويستضيف سيتي سنتر مردف تجربة سبيس جام المستوحاة من رياضة كرة السلة وفيلم لوني تيونز الكلاسيكي حتى 26 يوليو. ويقدم العرض الذي يقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة، مجموعة من الألعاب والأنشطة الممتعة للأطفال، بالإضافة إلى فرصة لقاء وتحية شخصيات سبيس جام ولوني تيونز. وسيستمتع الزوار بالموسيقى من خلال عرض الدي جي المباشر، ومشاهدة عرض كرة السلة البهلواني الرائع.

ويقدم ابن بطوطة مول احتفالات فوانيس العيد المستوحاة من الفانوس العربي التقليدي والتي تعد وجهةً رائعةً للعائلات والأطفال يومياً من الساعة 1 ظهراً حتى 7 مساءً حتى 24 يوليو.

ألعاب مدهش

ويستضيف مسرح مول الإمارات مسرحية الأطفال أحلام وفرقة الألحان حتى يوم 22 يوليو. ويمكن للأطفال استكشاف فعالية متاهة ألعاب مدهش في الخوانيج ووك مول والتي تقدم مجموعة مميزة من الأنشطة والألعاب الترفيهية خلال رحلة البحث عن الشخصيتين المحبوبتين لدى الجميع «مدهش» و«دانة». وتشمل المتاهة حل الألغاز وتخطي الحواجز والعقبات بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي سيواجهها الأطفال خلال رحلة العثور على أفضل طريق إلى مدهش ودانة في وسط المتاهة. وبمجرد الوصول إلى الشخصيتين، يستطيع الأطفال الذين نجحوا في تجاوز المتاهة التقاط الصور مع الشخصيتين. وتقام فعالية أرض العجائب مع مدهش ودانة يومياً حتى 18 أغسطس. ويمكن للزوار استكشاف المتاهة بالإضافة إلى المجموعة الكبيرة من المتاجر والمطاعم داخل المول الموجود في منطقة الخوانيج.

توم وجيري

ويستضيف ابن بطوطة مول شخصيتي توم وجيري الكلاسيكيتين المحبوبتين في إطار تجربة توم آند جيري تشيز تاون حتى 30 يوليو. وتشمل هذه التجربة التفاعلية التي تقام للمرة الأولى في دبي، عدداً من الأنشطة والألعاب، بالإضافة إلى ظهور خاص لشخصيتي توم وجيري للقاء الزوار والترحيب بهم. ويمكن للزوار استكشاف تطور شخصيتي توم وجيري على مدى السنوات الماضية من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات والرسوم المتحركة المعروضة، وهو ما يجعل هذه الفعالية مثالية للعائلات والأطفال خلال عطلة عيد الأضحى.

ويقدم مول الإمارات عرض «كوكو ميلون» الذي يحظى بشعبية كبيرة بين العائلات والأطفال حول العالم من 29 يوليو حتى 7 أغسطس. وجرى تصميم عرض كوكو ميلون، الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات، للترفيه عن الأطفال. وتقدم عروض كوكو ميلون، التي حظيت بأكثر من 100 مليار مشاهدة حول العالم، مزيجاً رائعاً من الرسوم المتحركة وأغاني الأطفال، ما يجعلها واحدة من أشهر قنوات الترفيه للأطفال والعائلات.

• جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في الاحتفالات تلتزم بتدابير الصحة والسلامة.

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