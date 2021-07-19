الإنسان زرع القنب للمرة الأولى قبل 12 ألف عام

المصدر: جنيف ■ أ.ف.ب

أكّد باحثون أنهم اكتشفوا أن الإنسان زرع القنب للمرة الأولى في الصين قبل نحو 12 ألف عام، وفقاً لدراسة استندت على تحليل جينومات نباتات من كل أنحاء العالم.

ولاحظت الدراسة، التي نشرتها، الجمعة، مجلة «ساينس أدفانسز»، أن لا أبحاث كافية عن التاريخ الجينومي لزراعة الإنسان الحشيشة، مقارنة بما يتوافر من أبحاث في ما يتعلق بأنواع المزروعات الأخرى، والسبب الرئيس لذلك يكمن في القيود القانونية. ويُستخدم القنب منذ آلاف السنين في صناعة المنسوجات، فضلاً عن خصائصه الطبية وتأثيره النفسي.

وأظهر تطور جينوم القنب أن هذه النبتة كانت على مدى آلاف السنين تُزرع لأغراض متعددة.

ويُعتقد أن الأنواع الحالية من القنب تأتي من زراعات انتقائية بدأت قبل نحو 4000 عام.

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