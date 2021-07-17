"غوغل": حذف آخر 15 دقيقة من عمليات بحثك على الهاتف الذكي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية، أول من أمس، ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتي تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي.

وتتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا في تطبيق "غوغل" على هواتف "آيفون"، ومن المقرر أن يتم طرحها على هواتف "أندرويد" في وقت لاحق من العام الحالي.

وأعلنت "غوغل" عن ميزتها عبر مدونة رسمية لها.

يشار إلى أنه في نسخة سطح المكتب من محرك البحث "غوغل"، تقتصر خيارات حذف سجل البحث بصورة تلقائية بين 3 أو 18 أو 36 شهرا، أو من الممكن حذف عمليات البحث بطريقة يدوية.

وتساعد ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث لحماية بعض المستخدمين من إحراجهم بشأن ما بحثوا عنه من موضوعات محرجة أو خاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news