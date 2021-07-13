قميص زهيد الثمن لتبريد الجسم قد يغني عن التكييف

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ابتكر باحثون في جامعتين صينيتين قميصا زهيد الثمن، لتبريد الجسم ، يعتمد على خصائص الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من جلد الإنسان في نطاق متوسط.

وحسب وكالة الأنباء الاردنية "بترا" اشارت مجلة ( العلوم ) إلى أن الباحثين انطلقوا من خبرة زملائهم في جامعة ستانفورد الأمريكية، الذين ابتكروا قبل خمس سنوات نسيجا من دقائق نانوية، سمكه (0.045 ملليمتر)، يمكنه تخفيض درجة حرارة الجسم بمقدار 3 درجات مئوية، ولكن متانة هذا النسيج أثارت الشكوك في إمكانية استخدامه.

الباحثون الصينيون من جامعتي جرجيان وهوا جونغ للعلوم التقنية، قرروا ابتكار نسيج أشد سمكا وأكثر متانة، وتمكنوا من ابتكار نسيج من خليط (متعدد حمض اللاكتيك)‏، مع دقائق نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم، سمكه (0.55 ملليمتر). ويمتص هذا النسيج الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الجسم ويطلقها إلى الوسط المحيط، كما يعكس الأشعة فوق البنفسجية، وأظهرت اختبارات أنه يخفض الحرارة بمقدار خمس درجات مئوية.

ويقول أحد المبتكرين، المهندس تاو غوانغمينغ، “مع أن هذا النسيج يبدو كقميص عادي، إلا أنه من الناحية البصرية مرآة”.

ويضيف “يمكننا إنتاج النسيج الجديد بكميات كبيرة، وهذا يعني أن أي شخص يمكنه الحصول على قميص منه بسعر قميص من القماش العادي”. وقالت المجلة، ان علماء جامعة ستافورد الأمريكية، يتابعون نجاحات زملائهم الصينيين، وقرروا اختبار النسيج الصيني بأنفسهم، وما إذا كان يخفض الحرارة أثناء المشي أيضا

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