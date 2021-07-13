«المهدي المنتظر» يحشد اتباعه على «فيس بوك» والأمن المصري يتدخل

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ألقت الأجهزة الامنية في مصر القبض على شخص يدعي أنه «المهدي المنتظر»، وآخر «الهداة» في محافظة الغربية في مصر كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ورقم هاتف جوال في «دعوته»

وبحسب عدد من الصحف المصرية فإن الأجهزة الأمنية قبضت على رجل بمركز قطور، يدعي أنه «المهدي المنتظر»، كان يستخدم موقع «فيسبوك»، لحشد مريدين، وإقناعهم أن «أعوان الدجال» يطاردونه، ويحاولون إعاقته عن نشر الإسلام.

وقال االمسؤول الأمني المشرب على القضية «إن المتهم وضع لافتة على باب منزله، منذ أربعة أشهر تقول:»دار المهدي المنتظر«، ودوّن عليها رقم هاتفه المحمول، و»زعم أنه يقوم بتحفيظ القرآن«.

وظهر المتهم في تسجيل مصور سجله أحد الناشطين يقول فيه»طالما هناك دجال موجود يجب أن يكون هناك مهدي منتظر«ويضيف»نحن في زمن المسيح الدجال، والناس لازم تعرف«.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المسؤول الأمني أن أجهزة الأمن تتبعت صفحة يديرها المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت في مايو من العام الماضي على موظف إداري في محافظة البحيرة في مصر ادعى أيضا أنه»المهدي المنتظر". وفي عام 2017 قبضت تلك الأجهزة على شخص بالادعاء ذاته، وحكمت عليه المحكمة بالحبس سنتين.

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