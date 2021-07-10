للانتقام من حبيبها السابق.. صينية ترتكب 50 مخالفة إشارة حمراء في يومين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قالت وسائل إعلام صينية إن الشرطة ألقت القبض على امرأة في مقاطعة تشجيانغ بشرق البلاد، بعد مخالفتها 49 إشارة حمراء في سيارة حبيبها السابق، كنوع من الانتقام منه بسبب تركه لها.

وقالت صحيفة The Independent البريطانية، أمس الجمعة، إن المرأة خالفت قواعد المرور 50 مرة في يومين، وأنها بالإضافة إلى تجاوز الإشارة الحمراء، تجاوزت أيضاً لمرة واحدة السرعة المسموح بها.

من جانبها، ذكرت صحيفة The Global Times الحكومية أنَّ السلطات احتجزت المرأة.

وطلبت المرأة، التي تُعرَف باسم لو، من صديقها، تشين، استئجار سيارة أودي من مالكها، كيان. ولم تكشف التقارير عن الأسماء الكاملة للأشخاص المتورطين في القضية.

وبعد أن استأجر تشين السيارة من كيان، سلَّمها إلى رجل آخر يدعى تشو، ثم خالف تشو ولو معاً الإشارات الحمراء الـ 49 قبل أن تُوقِفهما الشرطة المحلية، وتحتجزهما بعدها.

وأشارت تقارير محلية إلى أنَّ السيدة لو والسيد كيان، المالك الأصلي للسيارة، كانا يتواعدان في وقت سابق. وبحسب ما ورد انفصل عنها كيان من أجل امرأة أخرى.

وقالت الشرطة- التي استجوبت جميع الأطراف المتورطة في القضية- إنَّ تشو اعترف بأنه طلب من صديقه تشين استئجار السيارة من كيان المالك.

وفي مفاجأة أخرى، اعترف تشو بأنَّ السيدة لو وعدته بأن تكون حبيبته، إذا وافق على خطتها للحصول على السيارة من كيان لتجميع غرامات ضد حبيبها السابق.

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