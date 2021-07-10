الادعاء العام الألماني يطالب بسجن صاحب «قناع الذئب» 14 عاما

المصدر: د ب ا



طالب الادعاء العام في مدينة ميونخ الألمانية بتوقيع عقوبة السجن 14 عاما والاحتجاز الوقائي لاحقا على المتهم في قضية أطلق عليها «قناع الذئب» بعد اغتصاب رجل لفتاة في الحادية عشرة وهو يرتدي قناعا على شكل وجه الذئب.

أعلن ذلك متحدث باسم المحكمة بعد المرافعات غير العلنية التي جرت امس في إحدى محاكم ميونخ جنوب شرقي ألمانيا.

واعترف المتهم بأنه تنكر بقناع ذئب وأنه جر الفتاة إلى الأدغال في وضح النهار وقام باغتصابها.

ووفقا للائحة الاتهام نصب المتهم كمينا للطفلة التي كانت تبلغ من العمر 11 عاما في يونيو 2019.

ولدى الجاني سجل جنائي له صلة بالجريمة وخضع للعلاج في مؤسسة للطب النفسي بعد أرتكابه عدة جرائم جنسية ولم يتم تخفيف ظروف احتجازه إلا مؤخرا.

وعلى العكس من الادعاء العام يرى الدفاع أن الجاني ليست لديه القدرة الكاملة على إدراك حقيقة الجرم بسبب إصابته بمرض نفسي، ودعا إلى إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية خلال المرافعة التي جرت امس.

من المقرر أن يصدر الحكم يوم الثلاثاء المقبل.



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