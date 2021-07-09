بعد تدهور حالتها الصحية.. الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى بريطانيا للعلاج

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

بعد تدهور جديد في حالتها الصحية، وبعد طول انتظار لاستكمال إجراءات سفرها إلى الخارج للعلاج، تغادر الفنانة الكويتية انتصار الشراح، الثلاثاء المقبل ، برفقة نجلها سالم إلى العاصمة البريطانية لندن لتبدأ رحلة علاجها في مستشفى Royal Free Hospital الذي يعتبر من المستشفيات المهمة في العاصمة البريطانية. وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الشراح في وقت سابق وفقا لما كشف عنه زوجها مازن التميمي، الذي أوضح أنه كان يبحث نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح التميمي أن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تواصل معه، وأنهما بحثا تطورات حالتها الصحية وإمكانية نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال علاجها.

وقال مازن التميمي: "انتصار الشراح طريحة الفراش منذ أربعة أشهر"، مشيرا إلى أن حالتها سيئة.

وتابع أنه حاول الحصول على الموافقة اللازمة حتى تسافر زوجته لاستكمال العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ شهرين، مضيفا: "المستشفى الأمريكي المعني وافق، لكن المكتب الصحفي رفض سفر انتصار الشراح".

وتعرضت انتصار الشراح، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

يذكر أن انتصار الشراح كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.

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