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    سعودي يثير الرعب في مهرجان بمسدس بلاستيكي

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
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    نفت إدارة مهرجان البصر في السعودية، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاجرة وإطلاق نار في ارض المهرجان، حيث أثار شاب الذعر وسط زوار مهرجان  بسبب مسدس كان يحمله، اتضح فيما بعد أنه مسدس بلاستيكي «لعبة أطفال».

    وقالت إدارة المهرجان لموقع " عاجل"، إنه كان هناك زائر في منطقة الألعاب يحمل مسدسًا بلاستيكيًا "لعبة أطفال"مما تسبب في إثارة الخوف والذعر لدى الزوار، مؤكدة التحفظ عليه وتسليمه للجهات المعنية.

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