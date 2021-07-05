حفل افتراضي في الإمارات لفرقة دي - كرانش

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يقيم المركز الثقافي الكوري في الإمارات، غداً، حفلاً افتراضياً لفرقة الكيبوب دي - كرانش، في الساعة الخامسة مساء، عبر بث مباشر على قناة المركز الثقافي الكوري على «يوتيوب».

وستقوم فرقة دي - كرانش بإرسال رسائل التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة مرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، وبمناسبة «إكسبو 2020 دبي» خلال البث الحي.

كما ستجمع الفرقة بين الكيبوب والبوب العربي من خلال أدائها للأغنية المشهورة «إنساي»، التي غناها الدويتو الشهير محمد رمضان وسعد لمجرد، حيث تهدف الفرقة إلى إيصال صوتها إلى العالم العربي، وكإهداء لمعجبيها العرب.

وتستعد الفرقة لأداء قوي غير مسبوق لأجل معجبيها، الذين لم يتمكنوا من متابعة الفرقة التي توقفت أعمالها منذ أبريل العام الماضي.

وكانت فرقة الكيبوب دي - كرانش قد زارت أبوظبي في 2019، لإقامة حفل ضمن فعاليات مهرجان كوريا السنوي.

نبذة عن دي - كرانش

وجاء اسم الفرقة من كلمتَي «دايموند» و«كرانش»، أي إنها الفرقة التي ستحطم حتى الألماس بأدائها القوي وأغانيها التي ستحدث ضجة في عالم الموسيقى.

ولأن الرائج في أسواق فن الكيبوب حول العالم يتغير باستمرار، تخطط دي - كرانش لأن تصبح فرقة تواكب أهم الموضوعات الرائجة بين مختلف الأعمار والأنواع.

وكان قد تم الإعلان عن ظهور الفرقة للمرة الأولى في الرابع من يوليو 2018، وأصدرت ألبومها الفردي الأول وأغنيتها الأولى «بالاس» في الثامن من أغسطس، وفازت الفرقة بجائزة Focus في 2018 بحفل جوائز فناني آسيا، وذلك في غضون أربعة أشهر بعد ظهورها للمرة الأولى.

وأصدرت الفرقة ألبومها المصغر الثالث في أكتوبر 2020.

• المركز الثقافي الكوري في الإمارات يستضيف فرقة الكيبوب على «يوتيوب».

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