%10 فقط يتسوقون المواد الغذائية عبر الإنترنت في ألمانيا

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أغلبية الناس في ألمانيا لايزالون على عهدهم في التسوق من داخل محال السوبر ماركت، حتى خلال أزمة «كورونا».

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة أوليفر وايمان للاستشارات، أن واحداً فقط من بين كل 10 مستهلكين في ألمانيا كان يتسوق عبر الإنترنت خلال الربيع الماضي.

وبدا المستهلكون في ألمانيا أكثر تحفظاً بصورة واضحة مقارنة بدول أوروبية أخرى في مسألة تسوق المواد الغذائية عبر الإنترنت حتى خلال جائحة «كورونا».

وبحسب نتائج الاستطلاع، لايزال كثيرون في ألمانيا يولون أهمية كبيرة لمعاينة المنتج قبل شرائه، ويتخوفون من عدم الحصول على أفضل جودة للمنتج في حال التسوق عبر الإنترنت. كما أن تكاليف التوريد لاتزال تمثل بالنسبة لهم مصدر إزعاج في أغلب الأحوال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news