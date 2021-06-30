مصري يخسرحياته بطريقة مروعة..«حبة الغلة» القاتلة بدلا من الفياغرا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

لقي شاب مصري «23عاما» مصرعه، بعد أن تناول مادة كيميائية خطيرة معتقدا أنها حبة «فياغرا»، في محافظة المنيا جنوبي مصر.

وقال نبيل شقيق الضحية محمد محمود للشرطة إنه استيقظ ليل الجمعة على صوت صراخ زوجة شقيقه صاحب الـ23، المتزوج منذ عامين، حيث كانت تستنجد به بعد دخول زوجها في حالة إعياء شديدة وفقدان للوعي.

ونقل الضحية إلى مستشفى ملوي، حيث أضاف نبيل أن الأطباء أبلغوه بتناول شقيقه «حبة الغلة» السامة، موضحا أنه أصيب بالصدمة مستبعدا إقدام شقيقه على ما اعتقد في البداية أنه «انتحار»، بحسب " سكاي نيوز".

لكن عند استدعاء الزوجة قالت إن محمد كان معه حبوب مجهولة، وبالفحص تبين أنها «فياغرا» قصد الضحية تناولها، إلا أنه ابتلع بدلا منها «حبة الغلة»، وهي حبوب يستخدمها المزارعون في مصر لحفظ محصول القمح من التسوس، إلا أنها تطلق غاز الفوسفين «شديد السمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news