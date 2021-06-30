«مفاجآت صيف دبي».. موعد جديد مع الجوائز الفارهة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حملة «تسوق وقد بأناقة»، خلال الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنطلق غداً.

ومن المقرر أن تستمر الحملة الترويجية لمدة ستة أسابيع من الأول من يوليو حتى 14 أغسطس المقبلين، إذ سيحصل المتسوقون على فرصة لربح سيارة إنفينتي Q50 الفارهة كل أسبوع.

وسينظّم سحب أسبوعي في 9 و16 و23 و30 يوليو، و6 و14 أغسطس المقبلين.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد سيف الغرير: «تعدّ مدينة دبي الوجهة المفضلة لملايين المتسوقين الباحثين عن عروض ترويجية مذهلة، وتجربة تسوق مميزة. وتعزز عروض (مفاجآت صيف دبي) مكانة دبي كوجهة تسوق عالمية».

وأضاف «تماشياً مع التزام مجموعة مراكز التسوق في دبي بتنظيم أنشطة مجتمعية مميزة، تم تصميم عروضنا الترويجية لتقديم القيمة والفائدة الأقصى للجميع».

وأوضح الغرير: «ستشمل الجوائز هذا العام ست سيارات فارهة يحصل عليها الرابحون ضمن حملة (تسوق وقد بأناقة)، ومع محدودية خطط السفر خارج الدولة لدى العديد من المواطنين أو المقيمين خلال هذا الصيف، فإننا نتوقع زيادة إضافية في المبيعات خلال فترة (مفاجآت صيف دبي) لهذا العام».

وأكد أنه وفقاً لتوجيهات حكومة دبي، ستخضع جميع الأنشطة والفعاليات والحملات الترويجية خلال الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي» لبروتوكولات الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية الحالية، لتتمكن مراكز التسوق من تقديم تجربة تسوق آمنة للجميع.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «سعداء بتنظيم دورة جديدة من (مفاجآت صيف دبي)، التي تعد من الأحداث المميزة للجمهور ولعشاق التسوق؛ كونها تقدم العديد من العروض الترويجية المتنوعة، مع استضافة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الشائقة التي تدخل الفرحة إلى قلوب الجميع».

وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملة «تسوق وقد بأناقة»: مركز البستان، مركز الغرير، الورقاء سيتي مول، مركز مجمع بوابة الخيل، برجمان، بن سوقات سنتر، باي أفينيو، سنترال مول، كراون مول، دار وصل، دبي آوتليت مول، مجمع مدن، ويست زون مزهر، الواحة مول، مركز مجمع شروق، الريف مول، مركز تايمز سكوير، وذا مول.

• الفعاليات ستخضع لبروتوكولات الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news