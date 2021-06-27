اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة في السعودية

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، عن اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال المملكة.

وأوضح المهندس عبدالله الشمراني أن هذا الاكتشاف الأحفوري التاريخي والهام، يعود لعصر الأيوسين الأعلى، ويُعد الأول من نوعه في السعودية، ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير، من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم.

واوضح أن فريقا متخصصا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية، قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات والحديثة، للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية، وبيئات ترسيبها في شمال السعودية قبل 37 مليون سنة.

يذكر أن شبه الجزيرة العربية هي البوابة الجغرافية الحيوية الرئيسية بين إفريقيا وأوراسيا، كما أنها تُعد الطريق الواضح الذي سلكه الأفراد الأوائل أثناء سفرهم خارج إفريقيا ورحلتهم إلى الشرق الأوسط.

وتكشف الأدوات الحجرية أن البشر القدماء اكتشفوا شبه الجزيرة العربية في أوقات مختلفة في عصور ما قبل التاريخ، عندما كان المناخ أكثر رطوبةً، وقبل أن تتحول أراضيها العشبية الخضراء التي تخللتها بحيرات المياه العذبة إلى صحاري قاسية.

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