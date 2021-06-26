حسن يوسف يكشف خطأ سعاد حسني الذي أودى بحياتها

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري، حسن يوسف، تفاصيل علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مشيرا إلى الخطأ الذي أودى بحياتها.

وقال حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الشمس"، إن سعاد حسني أخطأت عندما اختارت الذهاب إلى لندن"، مؤكدا أن "المنتجيين والمخرجين كانوا سيتهافتون عليها لو ذهبت إلى لبنان".

وتابع: "سفرها إلى لندن ربما يكون لكي تبعد عن الجو العربي والناس التي تعرفها، ولكن قدرها يتوفاها الله بالشكل المأساوي اللي زعلنا كلنا".

وأضاف، إن "الراحلة سعاد حسني كانت متفانية في عملها، وبقدر ما كانت ناجحة ولامعة على الشاشة كانت في حياتها في منتهى الشقاء".

وحلت يوم الاثنين الماضي، الذكرى الـ20 لرحيل السندريلا، التي توفيت في 21 يونيو 2001، بعد سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن.

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