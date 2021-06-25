بالفيديو..أب ايراني وعد ابنته بالرقص في عرسها فرقص في جنازتها بعد وفاتها بـ"كورونا"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثار انتشار فيديو صادم لأب كردي يرقص في جنازة ابنته جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداوله على نطاق واسع.

ويظهر في المقطع المصور رجل وهو يرقص داخل المقابر، أمام نعش ابنته أثناء دفنها، وسط تأثر كبير من طرف جموع المعزين.

وقال ناشطون إن الأب كان قد وعد ابنته بأن يرقص في حفل زفافها ولكنها ماتت بكورونا قبل الموعد المحدد لزفافها فلبى رغبتها ولكن المناسبة لم تكن سعيدة أبدا كما خططا لها.

الفيديو القديم الذي يعود للعام 2019 انتشر بشكل واسع في اليومين الماضيين على مواقع التواصل، وتحديدا على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”، وانتشر في لمح البصر.

وقال ناشط على إنستغرام إن هذا المشهد الصادم عبارة عن مقطع فيديو من مسلسل إيراني وبالتالي فهو عبارة عن تمثيل وليس حقيقيا.

وأثار الفيديو جدلا كبيرا لأن البعض اعتبره حقيقيا ويحمل الكثير من المشاهد المؤثرة والمؤلمة في إيران التي تشهد الكثير من المآسي فيما يتعلق بالنساء، بينما قال البعض بأنه مسلسل أذربيجاني.

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