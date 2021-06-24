مفتي مصر: لا حرج في العيش مع كلب.. فهو حيوان طاهر (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر، أن تربية الكلاب في المنزل مسألة مختلف فيها بين العلماء، وأن جمهور أو غالبية العلماء، يرون أن الكلاب بالفعل نجسة، وتابع "لكن مذهب المالكية الذي نتبناه في دار الإفتاء المصرية، ونفتي بناء عليه، يقول ان الكلب طاهر، وكل شيء فيه طاهر، لأنهم ينطلقون من قاعدة أن كل حيوان حي طاهر".

وحسب موقع "الوطن" المصري أوضح المفتي في تصريح تليفزيوني لبرنامج «نظرة» الذي يقدمه حمدي رزق على فضائية صدى البلد، أنه قد يأتي نهي من الشرع بخصوص حيوان معين مثل حظر أكل الخنزير، فهو أمر تعبدي لكن ليس معناه أنه حيوان نجس مثلما يرى المالكية، وتابع بقوله لسائلة "لا حرج أن تتعايش مع الكلب وتتعبد ربها فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على بدنها وثوبها وارادت الصلاة فلا حرج عليها".

من جهته قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن "الإمام مالك يرى أن الكلب طاهر، لكنه قص واقعة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي، وكان هناك جرو صغير في البيت، فتأخر جبريل فلما تأخر تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ووجد جبريل يقف بالخارج، فسأله لماذا لم تأت فقال إن هناك كلب ونحن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة".



وفيما يتعلق بموضوع حكم تربية الكلاب واصل المفتي السابق كلامه في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب قائلا: "إذاً هناك شيء حال دون دخول الملائكة الكرام. وفكر سيدنا رسول الله في قتل الكلاب كلها لكي تأتي الملائكة فنزل جبريل وقال له سمع الله ما قلت بينك وبين نفسك ويقول لك إن الكلاب أمة من الأمم فعدل عن قتلها وأجاز لنا كلب الزرع وكلب الصيد إلى آخره".



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