اسمه «عبد الله» تيمنا بشاب من النوبة.. لقاح كوبي ضد «كورونا» من 3 جرعات

المصدر: كوبا-رويترز

أعلنت السلطات الكوبية أن لقاحها «عبد الله» المكون من ثلاث جرعات أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 92.28٪ في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وكانت مجموعة شركات التكنولوجيا البيولوجية الكوبية، أعلنت في 20 يونيو الحالي أن لقاح «سوبيرانا 02» الذي صممه معهد «فينلي» أظهر فعالية ضد الفيروس بنسبة 62٪.

واشتق اسم اللقاح من «مسرحية عبد الله» التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي الراحل سنة 1895 عن 42 عاما، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبد الله.

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