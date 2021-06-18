علا غانم تنشر صورا من تحضيرات عرس ابنتها كاميليا

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشرت الفنانة المصرية علا غانم، صورا من تحضيرات زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، على عبد الرحمن علاء رجب، وتفاعل الجمهور مع صور كاميليا في فستان الزفاف، مشيرن إلى الشبه الكبير بين علا وابنتها.

وعادت علا غانم، إلى القاهرة، بعد 4 أعوام من تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك للاحتفال بزواج ابنتها كاميليا. ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم، في أي عمل فني، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية.

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