«هيونداي» و«جنرال موتورز»: استعدوا للإقلاع بسياراتنا الطائرة

المصدر: ديترويت ■ رويترز

قالت هيونداي موتور، وجنرال موتورز، أول من أمس، إنهما تمضيان قدماً في تطوير سيارات طائرة.

وعبرت «هيونداي»، الشركة الكورية الجنوبية، عن تفاؤلها بأنها قد يكون لديها خدمة «لسيارات الأجرة الطائرة» قيد التشغيل، ربما بحلول عام 2025.

وقال مسؤول تنفيذي بشركة جنرال موتورز، إن الأمر قد يستغرق حتى عام 2030، حتى تتغلب خدمات سيارات الأجرة الطائرة على العراقيل الفنية والتنظيمية، والوصول إلى التشغيل التجاري.

وسيارات الأجرة الطائرة تقلع وتهبط مثل طائرات الهليكوبتر، وتحمل مسافرين وبضائع.

وتعكف شركات أخرى لصناعة السيارات على تطوير سيارات طائرة، سواء بمفردها، أو عبر شراكات، ومن بينها تويوتا موتور ودايملر وجيلي الصينية.

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