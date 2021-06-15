إليسا تثير الجدل والتندر على صورتها الجديدة..هذه أحلام أم آمال ماهر؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت الفنانة اللبنانية آليسا، جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي، بعد نشرها صورة حديثه لها وهي تروج لحفلها الفني في السعودية، ولاحظ الجميع التبدل الكبير والظاهر في ملامحها وشكلها، وشكك البعض في خضوع إليسا لعملية تجميل في الفترة الأخيرة، فيما دافع البعض عنها معتبرين أن الأمر ليس أكثر من اختلاف في طريقتها بوضع المكياج.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهبت التعليقات إلى حالة من التندر، وتشبيهها بممثلات ومطربات عربيات "فكرتها ديما بياعه ولا تشبه حالها" قالت إحدى المعلقات، وشبهها آخرون بالفنانة اللبنانية هبة طوجي، وتساءل البعض عن نوعية الفلتر الذي تستخدمه عند التصوير، ومنهم من شبهها بالمطربة يارا، واحلام، وآخرون قالو إنها تشبه آمال ماهر.

ونقلت بعض التعليقات ماكشفته الصحافية اللبنانية هنادي عيسى، في تغريدة حديثة جاء فيها: "وصلتني معلومات أكيدة ان نجمة لبنانية.. من الصف الأول أجرت عملية شد وجه كامل وعادت ابنة عشرين عامًا"، مضيفة "يبدأ اسمها بحرف الألف"، لتؤكد لاحقا أنها الفنانة اليسا.

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