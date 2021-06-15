وفاة هندي متزوج بـ 39 امرأة وله 94 من الأبناء

المصدر: نيودلهي ■ رويترز

قال رئيس وزراء ولاية ميزورام الهندية إن رجلاً يبلغ من العمر 76 عاماً وله 39 زوجة و94 من الأبناء، ويوصف بأنه رب أكبر أسرة في العالم، توفي في شمال شرق البلاد.

ويبلغ العدد الإجمالي لأفراد أسرة زيونا 167 فرداً، وهي الأسرة الأكبر على مستوى العالم، وفقاً لما تقوله وسائل إعلام محلية، لكن هذا يتوقف على ما إذا كان العدد يشمل أحفاد زيونا البالغ عددهم 33 حفيداً.

وأنجب وينستون بلاكمور رئيس طائفة من المورمون في كندا تسمح بتعدد الزوجات نحو 150 طفلاً من 27 زوجة، ويصل عدد أفراد أسرته إجمالاً إلى 178 شخصاً.

وكان زيونا يعيش مع أسرته في بيت من أربعة طوابق باللون الوردي، ويضم نحو 100 غرفة في قرية أصبحت مزاراً سياحياً بفضله، حسبما قال رئيس حكومة الولاية.

وتُعرف الطائفة باسم «تشانا» وأسسها والد زيونا عام 1942، وتضم في عضويتها مئات الأسر.

وكانت الزوجات يتقاسمن مهجعاً قريباً من غرفة النوم الخاصة بزيونا، ويقول السكان المحليون إنه كان يفضل وجود سبعة أو ثمانية منهن إلى جانبه طوال الوقت.

وعلى الرغم من حجم الأسرة الكبير بالفعل، كان زيونا قد قال في مقابلة معه عام 2011 إنه يرغب في توسيعها. وأضاف: «أنا مستعد لتوسيع عائلتي وأرغب في المضي قدماً في أي زيجة أخرى».

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