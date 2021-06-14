بعد واقعة الإعتداء..القبض على معاذ عيسى نجم "ذا فويس كيدز"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ألقت الشرطة المصرية القبض على نجم برنامج ذا فويس كيدز، معاذ عيسى، المتهم بـ غرس مفتاح سيارة برأس جاره حسن شريف علوان، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً.

وكان الإعلامي محمد نشأت من كشف عن تفاصيل واقعة الاعتداء ومستجدات صحة المجني عليه، من خلال منشور قصير، شاركه عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مرفقاً إياه ببعض صور الضحية والصور الشعاعية.

و نفت والدة الطفل المعتدى عليه في تصريحات صحافية علاقة الصداقة التي قيل بأنها تجمع نجلها بـ معاذ عيسى، مؤكدة أنهم جيران ويقطنان في نفس الحي ولكن علاقتهما سطحية،

مضيفة أن ابنها معروف بتفوقه الدراسي وأخلاقه العالية، قائلة:" ليس هنالك علاقة تربط ابني بـ معاذ.. ابني مشهود له بين زملائه بأخلاقه وتفوقه.. فيما يعرف الجميع كيفية تعامل معاذ مع زملائه وتكبره عليهم.. بعد مشاركته في برنامج ذا فويس كيدز".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news