مطربة جزائرية تثير الجدل بمراسلات خاصة مع منتج مصري شهير

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تسببت صورة محادثة بين الجزائرية ياسمين نيار والمنتج المصري محمد السبكي، جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.

وتصدر اسم المطربة الجزائرية ياسمين نيار، تريند موقع "غوغل"، وذلك بعدما أثيرت أزمة جديدة بينها وطليقها المنتج محمد السبكي، بعد أن كشفت مؤخرا عن محاولاتها الابتعاد عنه منذ فترة انفصالهما.

وعن سؤاله حول استمرار زواجها من المنتج محمد السبكي أم لا؟، نشرت نيار جزءا من محادثة لها مع طليقها وهو يستعطفها للعودة مرة أخرى.

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