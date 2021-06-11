بعد 17 عاما تحت الأرض تخرج بالمليارات لتتزاوج وتموت

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بعد 17 عاما تقضيها تحت الأرض، تخرج حشرات السيكادا (حشرات زيز الحصاد) باعداد مهولة بالمليارات في 18 ولاية أميركية، من التربة لتلقي جلدها، وتتزاوج، وتضع بيضا ثم تموت.

وبحسب تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" كانت آخر مرة ظهرت فيها السيكادا في العديد من مناطق الولايات المتحدة في عامي 2003 و 2004، وتعد هذه الحشرة من أطول الحشرات عمرا في العالم، لكنها تقضي حياتها بأكملها تقريبا تحت الأرض وتتغذى على جذور الأشجار لفترات تتراوح بين من 13 إلى 17 عاما.

وعندما تكون هذه الحشرات مستعدة للصعود إلى السطح فإنها تبني أنابيب طينية في التربة وتزحف إلى الخارج للعثور على مكان للانسلاخ لتأخذ شكلها المجنح البالغ.

لكن وعلى الرغم من وجود المليارات منها فهي ليست ضارة للإنسان ويمكن أن تكون مصدرا جيدا للغذاء للحيوانات والطيور.

ومازال سبب ظهور هذه الحشرات في فترات محددة غير واضح، على الرغم من أن بعض الباحثين يعتقدون أن ذلك يمكن أن يساعد السيكادا في تجنب الحيوانات المفترسة.

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