«الحوارات الملهمة» تسلّط الضوء على التحديات النفسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفاء بتمكين السيدات في كل مكان، تعود السلسلة العالمية من «الحوارات الملهمة» إلى فندق دبليو دبي - النخلة للمرة الثانية، يوم 23 يونيو الجاري، في جلسة تركّز على الصحة النفسية.

تدير الجلسة الإعلامية كيتي أوفيري، بمشاركة نخبة من السيدات الملهمات اللاتي سيتحدثن عن قصص شخصية حول كيفية تغلبهن على تحديات الصحة النفسية ونجاحهن في مختلف المجالات، تتنوع الموضوعات من النظرة الإيجابية تجاه الجسد، وتقبّل الذات، وضغوط منصات التواصل الاجتماعي، إلى التعامل مع الفقدان ومواجهة التمييز، حيث تتحدث السيدات الملهمات عن اللحظات الفارقة في حياتهن، وأهمية الحديث عن الصحة النفسية لكسر القوالب النمطية، وتحسين العلاقات والمساعدة في التعافي، والتخلص من وصمة العار المرتبطة بموضوعات تؤثر في الكثيرين.

تشارك في الجلسة زينب العقابي وهي رياضية من أصحاب الهمم، ومتحدثة ملهمة تتميز بدعمها الدائم للسيدات، ولطيفة بن حيدر المؤسسة المشاركة لمنصة Mental Health AE، وهي منصة تقدم المعلومات والموارد والدعم للرفاه النفسي والعافية الذهنية، كما تنضم إليهما نائلة الخاجة أول مخرجة ومنتجة إماراتية وهي من أبرز المدافعات عن تطور المسار المهني للسيدات في المهن التي يهيمن عليها الذكور، إلى جانب أماني أسيبي وهي من مؤيدي النظرة الإيجابية للجسد، وساعدتها نشأتها في بيئة تتسم بالتنوع في اكتساب الثقة، لتصبح أول عارضة من ذوات الأجسام الممتلئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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