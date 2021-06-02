ملابس إمبراطورة نمساوية للبيع في مزاد

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

تعرض مجموعة من الملابس الخاصة بالإمبراطورة النمساوية الراحلة إليزابيث، للبيع في دار مزادات بميونيخ. وحدّدت دار مزادات «هيرمان هيستوريكا» السعر الابتدائي «لثلاث قطع من خزانة الملابس الصيفية» بـ1000 يورو (1220 دولاراً). وقالت دار المزادات إن الملابس يعود تاريخها إلى نحو عام 1870 - 1880، وتتكون من «ملابس متناسقة وفستان ملفوف حول الساق مصنوع من الكتان الأبيض الفاخر وزوج من جوارب القطن الطويلة». وولدت الإمبراطورة إليزابيث عام 1837 وأصبحت زوجة إمبراطور هابسبورغ فرانتس جوزيف الأول، الذي حكم من عام 1848 إلى عام 1916. وتوفيت في عام 1898.

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