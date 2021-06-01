بعد أن دمرته قضايا التحرش..كيفن سبيسي يعود للشاشة بدور صغيرفي فيلم إيطالي

المصدر: إيطاليا-رويترز

ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء، أن الممثل الأميركي كيفن سبيسي عاد إلى التمثيل، إذ بدأ تصوير دوره في فيلم من أفلام السينما المستقلة للمخرج فرانكو نيرو في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، والتقطت له صور في شوارع تورينو حيث يجري تصوير الفيلم.

واختفى سبيسي عن الأنظار بدرجة كبيرة منذ اتهامه بالفعل الفاضح والتحرش في 2017 التي ساهمت بتدميره مهنيا بشكل كامل.

وفي تصريحات لمجلة فارايتي أكد منتج الفيلم مشاركة سبيسي في الفيلم، وقال إنه يجسد دورا صغيرا كمحقق شرطة. وشُطب دور سبيسي، الذي كان أحد أكبر نجوم هوليوود يوما ما، في المسلسل التلفزيوني (هاوس أوف كاردز) "بيت البطاقات" واستُبعد من فيلم (أول ذا موني إن ذا وورلد) "كل أموال العالم".وينفي سبيسي كافة الاتهامات الموجهة له.

وحصل سبيسي على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (أميركان بيوتي) "الجمال الأميريكي" عام 2000 وفاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم (ذي يوجوال ساسبكتس) "المشتبه بهم المعتادون" في 1996.

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