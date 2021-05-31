دنيا بطمة من حفل زفاف شقيقتها: لا عزاء لحاقد يروج للأكاذيب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على "الانستغرام"، مداهمة الأمن لحفل زفاف شقيقتها ابتسام. وأكدت بطمة أن السلطات المحلية،عاينت مكان تنظيم الحفل، للتأكد من عدم وجود مخالفة لبرتكول الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا.

وتابعت بطمة قائلة: " لا عزاء لكل حاقد يروج للأكاذيب، لقد انتهى الحفل، وطبعا غادر الحضور قبل الساعة الحادية عشر ليلا، أكرر ليس هناك أية مداهمة وشكرا".

و نشرت بطمة تدوينة ثانية هاجمت فيها بعض الصحافيين والمواقع لترويجهم إشاعة مداهمة الشرطة للزفاف وتفريق المدعوين.

وبحسب ماتم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي، فإن الصخب، وأصوات الأهازيج والأغاني، في حفل "ليلة الحناء" الخاصة بشقيقتها لفتت انتباه المارة والجيران فأبلغوا السلطات التي تدخلت وداهمت البيت مقاطعة الحفل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news