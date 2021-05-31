جاي زي: من أجل ابنتي تعلمتُ السباحة

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

ذكر مغني الراب الأميركي، جاي زي، أنه تعلم السباحة بعد ولادة بلو ايفي، ابنته الأولى من زوجته المغنية بيونسي، وذلك من أجل ضمان سلامتها، وجاءت تصريحات جاي زي خلال حواره في برنامج «ذا شوب» الحواري.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن جاي زي القول: «لم أتعلم السباحة حتى ولادة بلو ايفي»، كاشفاً عن مخاوفه كأب، مثل كل أب يرزق بمولود للمرة الأولى، من أن يحدث أمر سيئ لطفله.

وأضاف: «لو حدث وسقطت في المياه ولم أستطع إنقاذها، لا أستطيع مجرد أن أتخيل حدوث ذلك، لذلك فكرت في أنه يجب أن أتعلم السباحة، وهذه كانت بداية علاقتي مع السباحة».

وكانت بيونسي قد أنجبت بلو ايفي في يناير 2012، واستقبل جاي زي وبيونسي توأمهما رومي وسير في صيف 2017.

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