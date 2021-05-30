إبداع جديد في دبي يُبرز هوية جميرا المرئية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه بتحويل دبي إلى «متحف مفتوح»، وفي إطار مشروع «جميرا»، كشفت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «دبي القابضة» عن تقديم عمل فني جديد، عبارة عن جدارية ضخمة ثلاثية الأبعاد، بامتداد 200 متر، تم تثبيتها بالقرب من مدينة جميرا.

وتعتمد فكرة العمل الذي أبدعه الفنان العالمي، جواندرس فيرا، على التعبير عن ارتباط منطقة جميرا بمياه الخليج العربي المطلة عليه، الذي طالما شكّل جزءاً مهماً من ماضيها وحاضرها، وجزءاً لا يتجزأ من ذكريات أهلها، إذ تظهر في العمل موجة طويلة من بحر جميرا بطريقة مبتكرة، تعكس المشاهد الجميلة التي يستمتع بها زوار دبي على شواطئ جميرا، التي تعد من أبرز مناطق الجذب السياحي في الإمارة، بكل ما تحفل به من أنشطة ومرافق ورياضات بحرية وشاطئية متنوعة ومطاعم.

وقال العضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة، خالد المالك، إن «الشراكة مع (براند دبي) ستمكننا من زيادة اهتمام الجمهور ومشاركته في المشروعات الفنية والإبداعية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، كما تسهم في إسعاد المجتمع وتحسين جودة الحياة في دبي، والمبادرة تعد جزءاً من سلسلة الفعاليات الفنية والابداعية التي ترعاها (دبي القابضة) بهدف تجميل الأماكن العامة، وإثراء الجوانب الحضرية في دبي».

وأضاف: «نؤمن بالتأثيرات الإيجابية للفنون الإبداعية في سعادة المجتمع، وترسيخاً لمسؤوليتها الاجتماعية تعمل دبي القابضة (من أجل غدٍ أفضل) للجميع، وفخورون بمواصلة القيام بهذا الدور، ودعم الإبداع الذي يسهم بشكل مباشر في إثراء تجربة السكان والسياح، وتمكينهم من الاستمتاع بجودة حياة عالية في الإمارة».

من جهتها، أعربت مديرة «براند دبي»، نهال بدري، عن اعتزازها بالشراكة البناءة مع «دبي القابضة»، التي تأتي في إطار توافق الرؤى حول أهمية الإبداع وضرورة إبرازه سمةً أساسيةً من السمات التي طالما تميزت بها دبي وقصتها التنموية الفريدة، وكيفية توظيفه بأسلوب يلقي الضوء على جوانب مهمة من الحياة في دبي وتراثها العريق، وهو ما يتجسد في هذا العمل الفني الإبداعي الجديد، الذي يحمل خصوصية جزء مهم من هوية منطقة جميرا، وشواطئها القريبة لقلوب زوار ومقيمي الإمارة، وقالت: «تأتي الجدارية الجديدة جزءاً من استراتيجيتنا الرامية إلى إبراز أشكال الإبداع في دبي، ويسرنا أن يكون شريكنا في تقديمها مجموعة اقتصادية رائدة، جعلت من الإبداع عنواناً لكل ما تقدمه من مشروعات ضخمة، سواء داخل دولة الإمارات أو في مناطق مختلفة من العالم».

وأضافت بدري: «تسعى (براند دبي) إلى التعريف بالملامح الإبداعية الموزعة في جنبات الإمارة، واستحداث المزيد منها، وإطلاع المجتمع على جانب من إبداعات نشأت وازدهرت في دبي، مدينة الإبداع والمبدعين، لاسيما في منطقة جميرا التي تحفل، على مدار العام، بمجموعة من الأعمال الإبداعية والفعاليات والأنشطة الفنية التي تؤكد القيمة الإبداعية والتاريخية المهمة لهذه المنطقة».

وتندرج الجدارية الجديدة ضمن المشروعات الفنية العديدة التي تدعمها «دبي القابضة»، ضمن جهودها الطموحة لتمكين المجتمع الإبداعي في دبي، ودعم الرؤية الاستراتيجية لـ«براند دبي» لأحد أهم القطاعات الإبداعية في الإمارة، والتي تُعنى بإبراز الملامح الفنية والجمالية في كل أرجاء دبي، تأكيداً على مكانتها مدينةً عالميةً تحتفي بالإبداع والمبدعين، وتتيح لهم فرصة إطلاق وتنفيذ أفكارهم الخلاقة.

خالد المالك:

• «نؤمن بالتأثيرات الإيجابية للفنون الإبداعية في سعادة المجتمع».

نهال بدري:

• «تسعى (براند دبي) إلى التعريف بالملامح الإبداعية الموزعة في جنبات الإمارة».

شاهدة مراحل التطور

«مشروع جميرا» متعدد المحاور ويهدف إلى إبراز المكانة الحيوية لمنطقة جميرا، التي تقع في قلب مدينة دبي، وتمثل بمكوناتها المختلفة قيمة تاريخية وحضارية ومجتمعية كبيرة في الإمارة، كونها شاهدةً على مختلف مراحل التطور التي مرت بها دبي خلال العقود الماضية.

• تعتمد فكرة العمل الذي أبدعه الفنان العالمي، جواندرس فيرا، على التعبير عن ارتباط جميرا بمياه الخليج العربي المطلة عليه.

• تظهر في الجدارية موجة طويلة من بحر جميرا بطريقة مبتكرة، تعكس المشاهد الجميلة التي يستمتع بها زوار دبي على شواطئ جميرا.

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