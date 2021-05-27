الإيرانيون يتهافتون على شراء سيارة فاخرة أهداها الشاه لتشاوشيسكو

المصدر: رويترز



يتهافت هواة جمع التحف والمقتنيات الثمينة الإيرانيون على شراء سيارة فاخرة محلية الصنع كان الشاه السابق أهداها للديكتاتور الشيوعي الراحل نيكولاي تشاوشيسكو عام 1974 بمناسبة انتخابه رئيسا لرومانيا التي كانت تحمل اسم جمهورية رومانيا الاشتراكية في ذلك الحين.

وكانت السيارة (بيكان هيلمان هنتر)، التي بدأ تصنيعها من سنة 1967، أول سيارة تنتجها الشركة الوطنية الإيرانية، وتحولت إلى علامة بارزة في الصناعة الإيرانية ورمز وطني.

وقالت ألينا بانيكو من دار مزادات أرتمارك في بوخارست «الاهتمام كبير. تلقينا أكثر من 100 عرض» لشراء السيارة.

وأضافت «هواة جمع السيارات النادرة الرومانيون موجودون، لكن معظم العطاءات من إيرانيين يريدون إعادة رمز وطني من السبعينيات إلى أرض الوطن».

والسيارة التي ستعرض في المزاد اليوم الخميس في حالة جيدا تماما، وتبلغ سرعتها القصوى 145 كيلومترا في الساعة وبها محرك سعته 1500 سي.سي.

وسيبدأ المزاد بسعر 4000 يورو (4900 دولار)، لكن بانيكو قالت إن السيارة ستحقق على الأرجح سعرا لا يقل عن 10000 يورو (12200 دولار).

كانت هيلمان، التي يقع مقرها الأصلي بالقرب من مدينة كوفنتري الإنجليزية، واحدة من أقدم العلامات التجارية للسيارات البريطانية وأغزرها إنتاجا، واستمرت الشركة المالكة لها وهي كرايسلر في استخدام العلامة التجارية حتى عام 1976.

وبعد محاولات فاشلة لصنع سيارات فيات، أنتجت الشركة الوطنية الإيرانية أول سيارة بيكان بموجب ترخيص من هيلمان في 1967.

وزار الشاه محمد رضا بهلوي رومانيا في 1966، ليبدأ عهدا جديدا من العلاقات التجارية والدبلوماسية، وصداقة مع تشاوشيسكو.

وكان الزعيم الروماني ارتقى للسلطة في العام السابق، وشرع في توطيد أركان أحد أشد الأنظمة قمعا في أوروبا الشرقية خلال حقبة الحرب الباردة.

وعندما انهارت الشيوعية سنة1989، هرب هو وزوجته إيلينا من الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة، لكن سرعان ما تم القبض عليهما وإعدامهما رميا بالرصاص على يد فرقة إعدام تم تكوينها على عجل.

وتُعرض في المزاد أيضا طائرة ركاب كان تشاوشيسكو يستخدمها في الرحلات الرسمية بين 1986 و1989، بسعر مبدئي 25 ألف يورو، لكن بانيكو قالت إنها تحظى باهتمام أقل حتى الآن.

وتُعد الطائرة (رومباك سوبر ون إليفين) ذات المحرك الخلفي واحدة من تسع طائرات فقط تم صنعها في رومانيا بموجب ترخيص من شركة الطائرات البريطانية (ايه.بي.سي)، ولا يمكن خروجها من رومانيا لأنها تعد جزءا من التراث الوطني.



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