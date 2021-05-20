نادين نسيب نجيم تكشف أسباب طلاقها: فقدت السعادة

المصدر: متابعة- الإمارت اليوم

كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تفاصيل طلاقها. وقالت الفنانة اللبنانية خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية إنّ فقدان السعادة في حياتها الزوجية، هو السبب الرئيس لاتخاذها قرار الطلاق من زوجها هادي الأسمر بعد تفكير عميق، وبعد إعطائها أكثر من فرصة لإنجاح زواجها. وأضافت: "باقي الأسباب تبقى داخل البيت وبيني وبينه". وتابعت:" أنا اليوم أعيش من أجل أولادي .. وأضحي وأسكت عن الكثير لأجلهم".

وبكت في المقابلة عند الحديث عن أبيها: "والدي كان يفرح لنجاحي ويتأثر مع المشاهد، لقد اشتقت له، غادر باكراً وآخر 6 أشهر من حياته كانت صعبة جداً حين مرض ".

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